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21:57   3 Апреля 2020
Общество

Пациенты с подтвержденным коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончались в Москве

Пациенты с подтвержденным коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончались в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил о новых случаях смерти людей с подтвержденным коронавирусом.

Скончались три пациента в возрасте от 80 до 86 лет и один – 34 лет. У каждого имелись отягчающие состояние заболевания и подтвержденный коронавирус. Самый молодой пациент страдал от хронического бронхита, имел проблемы с поджелудочной железой и сердцем, передает ТАСС.

В России зафиксировано 4149 случаев заболевания COVID-19, около 300 человек выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире инфицированно свыше миллиона человек, более 50 тыс. скончались.

Первое в России уголовное дело о публичном распространении ложной информации о коронавирусе возбуждено в Санкт-Петербурге.

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Автор: Василий Пименов
#москва #россия #коронавирус

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