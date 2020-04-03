"Кинопоиск" узнал популярные у россиян фильмы на время самоизоляции

Просмотр фильмов и сериалов оказался одним из самых популярных способов времяпровождения на карантине. Портал "Кинопоиск" провел исследование, в ходе которого выяснилось, какие фильмы и сериалы россияне смотрят последнее время чаще всего.

Возглавила список кинолента режиссера Стивена Спилберга "Заражение" с Мэттом Дэймоном и Джудом Лоу в главных ролях. События фильма происходят в 2011 году, когда в Гонконге начинается вспышка эпидемии неизвестного вируса, симптомы которого напоминают COVID-19.

Второе место занимают "Джентльмены" режиссера Гая Ричи, а замыкает тройку лидеров боевик "Бладшот", а четвертое место уходит к российскому фильму "Лед-2". Среди мультфильмов самым популярным во время пандемии коронавируса оказались "Тролли. Мировой тур".

Самые популярные – сериалы "Последний министр", "Колл-центр", "Эпидемия", "Половое воспитание" и другие. Также многие российские зрители часто просматривают мультипликационный сериал "Рик и Морти".

Эксперты "Яндекса" ранее пришли к выводу, что с 13 по 27 марта жители России чаще искали фильмы на военную тематику, про любовь и вирусы. Также популярными были мистические фильмы про апокалипсис и зомби.