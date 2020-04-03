"Новая газета" опубликовала 84 антироссийских статьи за прошедшую неделю

Федеральное агентство новостей составило рейтинг антироссийских СМИ по итогам прошедшей недели, основываясь на количестве написанных соответствующих статей.

Первом место традиционно заняло "МБХ Медиа" известного либерала Михаила Ходорковского, которое распространяет недостоверную информацию о коронавирусе в России. Издание отметилось 84 статьями.

Следом идет "Новая газета" Дмитрия Муратова, "прославившаяся" обвинениями в сотрудничестве с исламистами, а сам главный редактор Муратов получает деньги от западных спонсоров за публикацию антироссийских материалов.

На третьем место расположился телеканал "Дождь", который призывает граждан страны игнорировать принятые правительством меры в борьбе с пандемией COVID-19. Представители телеканала утверждают, что власти якобы получают доступ к личным данным жителей страны с помощью приложения для отслеживания людей, находящихся на принудительном карантине. Подробнее читайте на сайте Федерального агентства новостей.