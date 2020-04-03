Правительство РФ выделит 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за рубежом

Оперштаб сообщил о приостановлении авиарейсов по вывозу россиян на родину. Всем гражданам будет оказана уникальна помощь.

Власти РФ сообщили о приостановлении международных авиарейсов по вывозу граждан России из-за границы с 4 апреля 2020 года. Оперативный штаб рассказал о том, что будет оказывать помощь всем россиянам, которые не смогли вернуться на родину.

Российское правительство планирует выделить МИД РФ 500 млн рублей на организацию прерывания россиян за границей, сообщили в оперштабе РФ.