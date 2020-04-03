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Правительство РФ выделит 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за рубежом

Правительство РФ выделит 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за рубежом

 Мир. Труд. Ипотека. Ждать ли снижения ставки к 1 мая

Мир. Труд. Ипотека. Ждать ли снижения ставки к 1 мая
"Новая газета" опубликовала 84 антироссийских статьи за прошедшую неделю

"Новая газета" опубликовала 84 антироссийских статьи за прошедшую неделю

 ЛНА ликвидировала более 650 иностранных наемников ПНС Ливии

ЛНА ликвидировала более 650 иностранных наемников ПНС Ливии
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 Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда

Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда
21:12   3 Апреля 2020
Общество

Правительство РФ выделит 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за рубежом

Правительство РФ выделит 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за рубежом

Оперштаб сообщил о приостановлении авиарейсов по вывозу россиян на родину. Всем гражданам будет оказана уникальна помощь.

Власти РФ сообщили о приостановлении международных авиарейсов по вывозу граждан России из-за границы с 4 апреля 2020 года. Оперативный штаб рассказал о том, что будет оказывать помощь всем россиянам, которые не смогли вернуться на родину.

Российское правительство планирует выделить МИД РФ 500 млн рублей на организацию прерывания россиян за границей, сообщили в оперштабе РФ.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #деньги #поддержка

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