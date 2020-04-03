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21:07   3 Апреля 2020
Политика

ЛНА ликвидировала более 650 иностранных наемников ПНС Ливии

ЛНА ликвидировала более 650 иностранных наемников ПНС Ливии

Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) уничтожили свыше 650 сирийских боевиков, нанятых Турцией в помощь террористическому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, пишут СМИ.

По информации ФАН, солдаты армии Халифы Хафтара ликвидировали в ходе боестолкновений 653 наемника, которых Турция наняла в Сирии для участия в боевых действиях на стороне ПНС Ливии. Известно, что уничтоженные боевики принадлежали различным протурецким бандформированиям, террористическим организациям и другим вооруженным группировкам.

Силами ЛНА был размещен в Сети видеоролик, на кадрах которого запечатлен допрос наемника, переброшенного в Ливию Анкарой с территории Сирии. Боевик рассказал, что был завербован турками, которые пообещали ему зарплату в 2 тыс. долларов.

Турецкая же сторона утверждает, что якобы не занимается перебросками сирийских боевиков в помощь ПНС Ливии. Также Анкара отрицает, что турецкие войска участвуют в боевых действиях на стороне террористов.

Однако силами фельдмаршала Халифы Хафтара не раз заявлялось, что их позиции подвергаются атакам со стороны протурецких бандформирований и сирийских боевиков, которые терпят поражения в ходе точечных контрударов со стороны ЛНА.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #ливия #лна #пнс

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