ЛНА ликвидировала более 650 иностранных наемников ПНС Ливии

Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) уничтожили свыше 650 сирийских боевиков, нанятых Турцией в помощь террористическому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, пишут СМИ.

По информации ФАН, солдаты армии Халифы Хафтара ликвидировали в ходе боестолкновений 653 наемника, которых Турция наняла в Сирии для участия в боевых действиях на стороне ПНС Ливии. Известно, что уничтоженные боевики принадлежали различным протурецким бандформированиям, террористическим организациям и другим вооруженным группировкам.

Силами ЛНА был размещен в Сети видеоролик, на кадрах которого запечатлен допрос наемника, переброшенного в Ливию Анкарой с территории Сирии. Боевик рассказал, что был завербован турками, которые пообещали ему зарплату в 2 тыс. долларов.

Турецкая же сторона утверждает, что якобы не занимается перебросками сирийских боевиков в помощь ПНС Ливии. Также Анкара отрицает, что турецкие войска участвуют в боевых действиях на стороне террористов.

Однако силами фельдмаршала Халифы Хафтара не раз заявлялось, что их позиции подвергаются атакам со стороны протурецких бандформирований и сирийских боевиков, которые терпят поражения в ходе точечных контрударов со стороны ЛНА.