Вывезенные из Латинской Америки россияне записали ролик с благодарностью властям РФ

Видеозапись обрадованные возвращением домой жители РФ сделали прямо в самолете. В Россию прибыли более 300 человек, которых удалось собрать со всей Латинской Америки.

Перелет осуществила авиакомпания AZUR AIR. Самолет забрал россиян из Рио-де-Жанейро 2 апреля. Затем борт российского авиаперевозчика направился в столицу Перу, город Лима, где посадку совершила оставшаяся часть туристов. Всего Латинскую Америку покинуло 314 россиян, сообщает телеканал "360".

Как отметил один из пассажиров, рейс из Перу вылетел со значительной задержкой. По его словам, проблема возникла при подсчете пассажиров. Около четырех часов проходила сверка числа людей со списком, однако в итоге все завершилось благополучно. Радующиеся возвращению домой жители России записали видеоролик с благодарностью к властям.

Комментируя возвращения россиян, представитель МИД Мария Захарова отметила, что ведомство прикладывает максимум усилий, чтобы ускорить процесс эвакуации в разгар эпидемии. По ее словам, власти полностью готовы обеспечить возвращение домой всех жителей РФ, находящихся за рубежом. Сейчас за границей находится примерно 35 тысяч граждан, уточняет портал "Экономика сегодня".

Согласно официальным данным, в Перу зафиксировано более 1400 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В России, по информации портала стопкоронавирус.рф, 4149 инфицированных. На сайте также опубликованы подробные сведения о способах передачи COVID-19, а также методах профилактики.