Психолог объяснил, почему россияне нарушают карантин

Самоизоляция стала шоком для россиян, которые не были готовы сидеть взаперти. Многие ведут себя как подростки-бунтари.

Психолог Юлия Романова рассказала "360", как россияне переживают карантин и почему они торгуются на предмет самоизоляции. По мнению специалиста, люди соглашаются сидеть дома, если им разрешают не ходить на работу.

Многие отправляются в лес на шашлыки, чтобы заменить себе рестораны, кафе и торговые центры. Кто-то выходит на пробежку, потому что не имеет доступа в тренажерный зал. Романова отметила, что потом приходит стадия принятия и понимания, что ситуация не изменится в ближайшее время.

По мнению специалиста, возраст многих людей не соответствует их биологическому, поэтому они безответственно относятся к самоизоляции. Это как раз те, кто сейчас выходит на прогулки и нарушают установленные правила по карантину. Романова призвала людей осознать всю ответственность ситуации и подумать о здоровье людей.