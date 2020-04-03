Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство РФ выделит 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за рубежом

Правительство РФ выделит 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за рубежом

 Мир. Труд. Ипотека. Ждать ли снижения ставки к 1 мая

Мир. Труд. Ипотека. Ждать ли снижения ставки к 1 мая
"Новая газета" опубликовала 84 антироссийских статьи за прошедшую неделю

"Новая газета" опубликовала 84 антироссийских статьи за прошедшую неделю

 ЛНА ликвидировала более 650 иностранных наемников ПНС Ливии

ЛНА ликвидировала более 650 иностранных наемников ПНС Ливии
Что будет с ценами на нефть и рублем

Что будет с ценами на нефть и рублем

 Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда

Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда
Правительство РФ выделит 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за рубежом

Правительство РФ выделит 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за рубежом

 Мир. Труд. Ипотека. Ждать ли снижения ставки к 1 мая

Мир. Труд. Ипотека. Ждать ли снижения ставки к 1 мая
"Новая газета" опубликовала 84 антироссийских статьи за прошедшую неделю

"Новая газета" опубликовала 84 антироссийских статьи за прошедшую неделю

 ЛНА ликвидировала более 650 иностранных наемников ПНС Ливии

ЛНА ликвидировала более 650 иностранных наемников ПНС Ливии
Что будет с ценами на нефть и рублем

Что будет с ценами на нефть и рублем

 Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда

Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда
20:08   3 Апреля 2020
Общество

Психолог объяснил, почему россияне нарушают карантин

Психолог объяснил, почему россияне нарушают карантин

Самоизоляция стала шоком для россиян, которые не были готовы сидеть взаперти. Многие ведут себя как подростки-бунтари.

Психолог Юлия Романова рассказала "360", как россияне переживают карантин и почему они торгуются на предмет самоизоляции. По мнению специалиста, люди соглашаются сидеть дома, если им разрешают не ходить на работу.

Многие отправляются в лес на шашлыки, чтобы заменить себе рестораны, кафе и торговые центры. Кто-то выходит на пробежку, потому что не имеет доступа в тренажерный зал. Романова отметила, что потом приходит стадия принятия и понимания, что ситуация не изменится в ближайшее время. 

По мнению специалиста, возраст многих людей не соответствует их биологическому, поэтому они безответственно относятся к самоизоляции. Это как раз те, кто сейчас выходит на прогулки и нарушают установленные правила по карантину. Романова призвала людей осознать всю ответственность ситуации и подумать о здоровье людей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#карантин #психолог #самоизоляция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...