Соболь и Васильева оказались "медийными проектами" Навального

Приспешницы Алексея Навального юрист признанного в РФ иноагентом ФБК Любовь Соболь и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева оказались очередными проектами блогера, благодаря которым он хочет реализовать свои цели.

Анастасия Васильева решила воспользоваться ситуацией на фоне COVID-19, чтобы стать более популярной. С этой целью она развернула целую кампанию, публикуя фейки о коронавирусе. "Начинания" Анастасии Васильевой поддерживает блогер Алексей Навальный, отмечает Федеральное агентство новостей. Он также известен как создатель "Альянса врачей". Навальный всячески поддерживает фейковые публикации своей подопечной, формируя таким образом общественное мнение. Подобный сценарий уже был реализован блогером через другой проект — юриста признанного в РФ иноагентом так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь.

Для Соболь и Васильевой характерна схожая манера общения. Кроме того, девушки похожи внешне. Более того, приспешницы Навального используют одинаковые жесты. Как Васильева, так и Соболь работают в социальной сфере. Для созданных Навальным структур — это весьма выгодный вариант.

Подопечные блогера, желая повысить свои рейтинги, прибегают к созданию и распространению фейков. Однако к несчастью для девушек, за подобными действиями следуют проверки со стороны правоохранительных органов. В частности, Анастасию Васильеву вызвали для дачи показаний по делу о распространении недостоверных данных о числе заболевших коронавирусной инфекцией в России.

Фейковыми публикациями грешила и Любовь Соболь. Она пыталась выставить в негативном свете ООО "Московский школьник". По словам Соболь, комбинат социального питания работал с нарушениями санитарных норм. Однако суд признал такую информацию недостоверной и постановил взыскать с подопечной Навального 29,2 млн рублей.

"Борец за свободу слова" и "жертва несправедливой системы"

Получив медийную популярность, Анастасия Васильева вышла на следующий этап продвижения по отработанному Любовью Соболь алгоритму. Она создала программу сбора помощи для медиков на базе профсоюза "Альянс врачей". Собрав пожертвования, Васильева сообщила о закупке медицинских масок для одной из расположенных под Новгородом больниц. Забыв о действующем режиме самоизоляции, она решила лично доставить их, но, что вполне ожидаемо, автомобиль главы "Альянса врачей" заинтересовал полицейских. В отношении Анастасии Васильевой составили административный протокол. В связи с чем она поспешила объявить себя "жертвой, сражающейся с якобы несправедливой системой". В действительности Васильева могла передать маски, не нарушая закон.

Любовь Соболь, в свою очередь, запомнилась провокациями в ходе несогласованных митингов "оппозиции" в Москве в 2019 году. Ей предлагали другое время, а также место проведения акций. Однако Соболь предпочла предстать перед обществом "борцом со свободой слова". Это привело к нарушениям ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Манипуляции детьми и образ сильной женщины

Схожесть Соболь и Васильевой можно проследить и на примере их привычки манипулировать детьми. Когда главу "Альянса врачей" задержали за нарушение режима самоизоляции, она поспешила напомнить, что у нее дома находятся дети, не достигшие 14 лет. Согласно ст. 3.9 КоАП РФ, в отношении женщин, имеющих детей такого возраста, не может быть применен административный арест. Любовь Соболь аналогичным способом прикрывалась ребенком, чтобы избежать наказания.

Как Любовь Соболь, так и Анастасия Васильева указывают на проблемы, не предоставляя четко выверенного плана их решения. Подобное является специально выстроенной моделью поведения приспешниц Алексея Навального. Образ сильной женщины, борющейся якобы с несправедливостью, – это всего лишь часть созданного Навальным "медийного проекта", призванного помочь блогеру реализовать собственные цели. В действительности Соболь и Васильева занимаются популизмом, приправленным скандальными действиями.