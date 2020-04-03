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"Новая газета" опубликовала 84 антироссийских статьи за прошедшую неделю

"Новая газета" опубликовала 84 антироссийских статьи за прошедшую неделю

 ЛНА ликвидировала более 650 иностранных наемников ПНС Ливии

ЛНА ликвидировала более 650 иностранных наемников ПНС Ливии
Что будет с ценами на нефть и рублем

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 Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда

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19:50   3 Апреля 2020
Экономика

Центробанк готов выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт

Центробанк готов выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт

Банк России принял решение разрешить страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт. Оформить их можно будет после снятия карантинного режима в стране, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Отвечая на вопрос о деятельности страховых компаний, Набиуллина отметила, что Центробанк РФ рекомендует заключать договоры в отсутствие диагностических карт, но при условии, что автомобилисты предоставят ее страховщику в течение месяца после снятия режима самоизоляции в тех регионах, в которых они проживают.

Президент России Владимир Путин выступил со вторым телеообращением к нации, в рамках которого сообщил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Такое решение руководство страны приняло в связи с тем, что пик коронавирусной пандемии в мире еще не пройден. При этом заработная плата у сотрудников также будет сохранения.

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Автор: Борис Нестеров
#набиуллина #цб рф #осаго #коронавирус

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