Центробанк готов выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт

Банк России принял решение разрешить страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт. Оформить их можно будет после снятия карантинного режима в стране, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Отвечая на вопрос о деятельности страховых компаний, Набиуллина отметила, что Центробанк РФ рекомендует заключать договоры в отсутствие диагностических карт, но при условии, что автомобилисты предоставят ее страховщику в течение месяца после снятия режима самоизоляции в тех регионах, в которых они проживают.

Президент России Владимир Путин выступил со вторым телеообращением к нации, в рамках которого сообщил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Такое решение руководство страны приняло в связи с тем, что пик коронавирусной пандемии в мире еще не пройден. При этом заработная плата у сотрудников также будет сохранения.