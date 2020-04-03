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Мир. Труд. Ипотека. Ждать ли снижения ставки к 1 мая
"Новая газета" опубликовала 84 антироссийских статьи за прошедшую неделю

"Новая газета" опубликовала 84 антироссийских статьи за прошедшую неделю

 ЛНА ликвидировала более 650 иностранных наемников ПНС Ливии

ЛНА ликвидировала более 650 иностранных наемников ПНС Ливии
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19:47   3 Апреля 2020
Экономика

Путин предсказал дефицит нефти в будущем

Путин предсказал дефицит нефти в будущем

Президент России Владимир Путин считает, что нынешнее положение на нефтяном рынке может кардинально измениться в будущем. Он отметил готовность к переговорам для того, чтобы сбалансировать нефтяной рынок.

Глава государства заявил, что для разрешения сложной ситуации необходимо объединить усилия, в том числе и с США. Речь может идти также о сокращении объемов добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.

По мнению Путина, положительные изменения в этом вопросе возможны только при тесном взаимодействии с Саудовской Аравией.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #путин #нефть

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