Путин предсказал дефицит нефти в будущем

Президент России Владимир Путин считает, что нынешнее положение на нефтяном рынке может кардинально измениться в будущем. Он отметил готовность к переговорам для того, чтобы сбалансировать нефтяной рынок.

Глава государства заявил, что для разрешения сложной ситуации необходимо объединить усилия, в том числе и с США. Речь может идти также о сокращении объемов добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.

По мнению Путина, положительные изменения в этом вопросе возможны только при тесном взаимодействии с Саудовской Аравией.