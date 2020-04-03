Стали известны детали ремейка "Обители зла"

Новые подробности перезапуска известной франшизы "Обитель Зла" опубликованы в Сети.

Сообщается, что звезда франшизы Милла Йовович вряд ли появится в картине. Актриса недавно стала матерью и в данный момент все свое время посвящает детям. Слухи об отсутствии Йовович в новой части франшизы подтвердил инсайдер Дэнэл Рихтман.

Главными героями ленты выступят персонажи Криса Ретфилда и его сестры Клэр. Они уже "засветились" в фильмах данной серии. О съемках "Обителя Зла" стало известно минувшим летом. Экранизация популярной видеоигры будет развиваться по прежнему сценарию без каких-либо существенных дополнений.

По сюжету в городе Раккун-сити распространяется опасный вирус, искусственной созданный корпорацией "Амбрелла". Зараженные превращаются в зомби и нападают на мирных граждан. Главные герои фильма противостоят антогонистам.

Роль Клэр, по предварительным данным, исполнит Кая Скоделарио. Актриса знакома зрителям по фильму "Бегущий в лабиринте". Роль Криса достанется Брентону Туэйтесу.

Дата премьеры картины пока не анонсирована. Официальных заявлений по данному поводу пока сделано не было. Ранее показ ленты был перенесен из-за распространения в мире коронавируса.