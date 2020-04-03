Филолог Панфилов рассказал о судьбе Юрия Нагибина в столетний юбилей

Сегодня исполняется ровно 100 лет со дня рождения выдающегося русского писателя-прозаика и журналиста Юрия Нагибина. Кандидат филологических наук Александр Панифилов рассказал о его нелегком жизненном пути.

Панфилов отметил, что в судьбе Нагибина было немало загадок, часть из которых он разгадал сам будучи зрелым, а часть так и остались таковыми для поклонников его творчества. Он заверил, что это была "последовательная акция", которая началась еще в 1987 году с повести "Встань и иди", а "заключительным аккордом" выступили три повести: "Тьма в конце туннеля", "Моя золотая теща", "Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя".

После смерти Юрия Нагибина 17 июня 1994 года жирную точку в его биографии поставил "Дневник", который писатель подготовил незадолго до своей кончины. В нем он рассказал о своих родителях. По словам Панфилова, журналист обладал "сборным" именем: фамилию он получил от своего биологического отца Кирилла Нагибина, а отчество от отчима – Марка Левенталя.

Всю свою сознательную жизнь он считал себя евреем, так как Левенталь и был таковым. Однако позднее узнал, что русский. При этом Нагибин испытывал чувство глубокого противоречия, так как в России того времени литературу было принято делить на два направления: либеральное и почвенническое, пишет "Литературная газета".

Противостояние это было серьезным, и положение писателя в нём представлялось общественности неоднозначным. Ведь, с одной стороны, он считался одним из мастеров "деревенской" прозы, а с другой – страдал "нечистотой" крови и относился к русскому народу без особого восхищения.