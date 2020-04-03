Социологи ЭИСИ назвали самые эффективные меры регионов по борьбе с пандемией

Мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции и защите населения, проводимые в регионах России, перечислили специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Власти регионов продлили ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной эпидемии. Они введены в Москве, Подмосковье, Петербурге и других регионах. В Москве особое внимание уделяют дезинфекции метро, в Удмуртии обрабатывают общественный транспорт. Подъезды жилых домов ЕАО, Иркутской, Кемеровской и Свердловской областей дезинфицируют специальными средствами.

В столице и области людям, зараженным коронавирусом, и тем, кто с ними проживает, необходимо использовать технологии электронного мониторинга для определения местоположения. Кроме этого, в Подмосковье пожилые люди, медработники и другие смогут пройти тест на коронавирусную инфекцию за счет бюджета.

Жители Ленинградской области и Хабаровского края смогут претендовать на выплаты в случае потери работы. А на Чукотке людям вернут всю стоимость невозвратных авиабилетов. Социально незащищенные слои населения в Ростовской, Тульской, Свердловской области, Карачаево-Черкесии, Чечне, Адыгее получат товары первой необходимости. Для малого и среднего бизнеса в ХМАО снизили налоговые ставки на имущество до 0,7%.

В Красноярском и Пермском краях, Якутии, Тыве, Карелии и других введены ограничения на продажу алкоголя с 18:00 вечера до 10:00 утра. Помимо этого, в 11 российских регионах медучреждения будут перепрофилированы для лечения коронавирусной инфекции.

Сотрудники скорой помощи будут получать бесплатные обеды от McDonald’s и Burger King до 15 апреля. В Чите крупные торговые сети всем покупателям средства индивидуальной защиты. В Калужской области предприятие "Агро-инвест" начало бесплатно доставлять пожилым людям и многодетным семьям овощи.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется ежедневно.