Мир. Труд. Ипотека. Ждать ли снижения ставки к 1 мая

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку РФ и сообществу «ДОМ.РФ» снизить расходы заемщиков по ипотеке. Эксперты считают, что это сложная, но выполнимая задача.

2 апреля 2020 года на сайте Кремля появился список поручений Владимира Путина по итогам заседания правительства, которые прошло 17 марта. В него вошло поручение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и гендиректору «ДОМ.РФ» Виталию Мутко внести предложения по урегулированию деятельности банков так, чтобы доступность ипотеки для жителей страны возросла..

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — сказано в документе.

Срок выполнения задачи — 1 мая.

Понизить общую цену ипотечных кредитов — поручение крайне непростое, но нужно искать не отговорки, а способы его выполнить. Такое мнение высказал «Политике сегодня» депутат Госдумы VII созыва, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

«На самом деле, конечно, это сложная задача. Дело в том, что банки, выдают ипотечные кредиты, рассчитывая на доходы, если доходов нет, то есть кредит становится дешевле, доходы нужно как-то компенсировать. Так не бывает, если где-то убывает, где-то должно прибавляться. Это сложная задача. Но если президент говорит о том, что это возможно, значит нужно искать эти возможности», — говорит он.

Народный избранник подчеркнул, что в стране уже есть банки, которые успешно демонстрируют новые возможности по заработку денег — Сбербанк, ВТБ, Тинькофф. А главное, отметил он, что даже сниженные ставки по ипотеке принесут банкам доход. По его словам, проблема во многом заключается в устаревшем менталитете: раньше все стремились побольше заработать, а сегодня нужно учиться жить в измененных условиях и сохранять то, что уже имеешь.

Из слов Дивинского стало понятно, что пока конкретные меры по исполнению поручения не разработаны. При этом президент, правительство и депутаты уже сделали первые шаги в этом направлении — сняли нагрузку с населения и выдвинули новые инициативы. Речь идет о льготном кредитовании, дополнительных выплатах маткапитала, кредитных отсрочках, сохранении заработной платы и др.

Идею о снижении цен на ипотеку считает полезной и проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин. По его словам главное, чтобы сама ипотека была эффективна. Если ипотечное жилье будет востребовано, выгоду получит целый ряд отраслей от производителей стройматериалов до банков.

«Когда мы говорим о снижении процентных ставок, то в случае, если процесс сам по себе будет достаточно эффективным, то для экономики будет только лучше. Потому что вот, когда вы строите дом, то вы загружаете промышленность строительных материалов, те компании, которые эти строительные материалы делают, то есть ипотечное жилищное строительство обладает высоким мультипликативным эффектом. Здесь такой комплексный вопрос. С точки зрения экономической логики вполне можно получить очень позитивный эффект», — объяснил он.

В конце марта 2020 года сразу несколько российских банков повысили цены на ипотечное кредитование. Среди них банк «Открытие» — поднял ставку на 1,5%. При этом беззалоговые кредиты сохранили свою прежнюю стоимость. Росбанк и Райффайзенбанк начали повышать ставки по ипотеке еще до решения ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6%. Банк «Зенит» также планировал повысить стоимость кредитования.