Террористы ПНС обстреляли из минометов мечеть Аль-Кахили

Террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии накрыло минометным огнем позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе Айн Зара, сообщают местные жители.

Как передает издание ФАН, подконтрольные ПНС Ливии бандформирования не прекращают устраивать вооруженные провокации в отношении ЛНА. Террористы регулярно совершают вылазки, а также используют авиацию и артиллерийские системы. Очередной удар боевики нанесли по территориям неподалеку от мечети Аль-Кахили в районе Айн Зара, расположенном юго-западнее Триполи.

Поддержку террористам ПНС Ливии оказывают войска Турции, которые также используют артиллерию и БПЛА. Накануне в Абу Салиме произошло боестолкновение между боевиками и силами ЛНА. К тому же радикалы обстреляли с воздуха позиции армии Халифы Хафтара в Аль-Вишке и Бувайрат Аль-Хуссун.

Турецкие вооруженные силы также атакуют гражданские инфраструктурные объекты, нанося им ущерб. Известно, что ВВС Турции совершили авианалет на колонну бензовозов, которые перевозили топливо для больниц и мирных жителей западной части Ливии.