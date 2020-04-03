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18:52   3 Апреля 2020
Экономика

ФРГ готовит 300 млрд евро для борьбы с банкротством из-за коронавируса

ФРГ готовит 300 млрд евро для борьбы с банкротством из-за коронавируса

Правительство ФРГ готово перенять финансовые гарантии до 300 млрд евро в случае негативного сценария для национальных компаний, которые могут оказаться на грани банкротства. Об этом сообщает немецкое издание DPA.

Такими мерами кабмин страны готовится бороться с возможной волной банкротства, связанной с ограничительными мерами, введенными на фоне коронавирусной пандемии. Местные власти также хотят увеличить срок возвращения кредитов для компаний и освободить от ответственности в связи с неспособностью платить по кредитным договорам.

В случае, если фирма не сможет выполнить свои обязательства перед кредитно-финансовой организацией, немецкое правительство возьмет на себя 100% долгов компании до 500 тысяч евро задолженности.

Некоторые послабления запланированы также и для кредитования предприятий, пишет немецкое издание. Таким образом, власти ФРГ пытаются минимизировать риски для бизнеса в условиях "коронавирусного кризиса".

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Автор: Василий Пименов
#фрг #кризис #коронавирус

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