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18:51   3 Апреля 2020
Общество

Беглов поручил метрополитену обеспечить безопасность граждан в период коронавируса

Беглов поручил метрополитену обеспечить безопасность граждан в период коронавируса

Очевидцы зафиксировали безлюдные станции Петербургского метрополитена и поделились ими в Сети.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглом поручил городскому метрополитену позаботиться о безопасности граждан в период всемирной пандемии коронавируса. Сотрудники метрополитена тщательно дезинфицируют все общественные зоны метро. Каждый час проводится уборка контактных поверхностей и четыре раза в день влажная уборка. Помимо поверхностей процесс дезинфекции проходят жетоны метрополитена.

Александр Беглов проверил готовность петербургского метрополитена и качество безопасности транспорта. Специалисты сообщили о снижении пассажиропотока на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Градоначальник одобрил меры по безопасности граждан в период пандемии коронавируса.

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Автор: Юлия Яковлева
#безопасность #метро #метрополитен #коронавирус

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