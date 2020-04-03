Беглов поручил метрополитену обеспечить безопасность граждан в период коронавируса

Очевидцы зафиксировали безлюдные станции Петербургского метрополитена и поделились ими в Сети.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглом поручил городскому метрополитену позаботиться о безопасности граждан в период всемирной пандемии коронавируса. Сотрудники метрополитена тщательно дезинфицируют все общественные зоны метро. Каждый час проводится уборка контактных поверхностей и четыре раза в день влажная уборка. Помимо поверхностей процесс дезинфекции проходят жетоны метрополитена.

Александр Беглов проверил готовность петербургского метрополитена и качество безопасности транспорта. Специалисты сообщили о снижении пассажиропотока на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Градоначальник одобрил меры по безопасности граждан в период пандемии коронавируса.