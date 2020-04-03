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18:32   3 Апреля 2020
Политика

Удары турецкого БПЛА по ливийским складам привели к гибели девяти человек

Удары турецкого БПЛА по ливийским складам привели к гибели девяти человек

Девять человек погибли в результате нападения боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на склады с продовольствием. Об этом стало известно в пятницу, 3 апреля.

По данным Федерального агентства новостей, террористы ПНС Ливии запустили беспилотник Bayraktar TB2, который впоследствии уничтожил автоколонну, доставляющую продовольствие в амбары. Разбитые склады предназначались для снабжения рабочих на западе Ливии.

В результате удара турецкого БПЛА погибли шесть сотрудников компании-перевозчика, а также трое мирных жителей, которые оказались неподалеку. Террористы ПНС Ливии уничтожили несколько зернохранилищ и наполненный мукой грузовик. 

12 января в Ливии был введен режим прекращения огня. С 18 марта из-за ситуации с коронавирусной инфекцией стороны заключили гуманитарное перемирие. Однако 25 марта искусственно созданное ООН "правительство" развернуло широкомасштабную наступательную операцию "Шторм мира". Таким образом, ПНС окончательно бойкотировало договоренности. Однако Ливийская национальная армия сохранила приверженность перемирию. 

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Автор: Руслан Неглинный
#бпла #лна #пнс ливии

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