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18:12   3 Апреля 2020
Политика

Проект "Без паники" собирает истории победивших COVID-19 россиян

Проект "Без паники" собирает истории победивших COVID-19 россиян

Проект "Без паники" рассказывает истории тех, кто заразился COVID-19, пишут СМИ.

Издание "Такие дела" запустило в Сети этот проект с целью поделиться опытом и впечатлениями людей, которым не посчастливилось попасть в список зараженных коронавирусной инфекцией. Среди откровений героев проекта можно найти историю Давида Берова — первого россиянина, у которого подтвердился диагноз COVID-19.

Мужчина был инфицирован во время поездки в Италию. Симптомы болезни он почувствовал уже после возвращения в Россию. Тревожный диагноз поставили медики московской инфекционной больницы №1, затем подтверждение о наличии коронавируса у Давида поступило из Роспотребнадзора.

Анализы Берова были отправлены в центр "Вектор" в Новосибирске. Там специалисты должны были вынести окончательный вердикт. В начале марта стало известно, что мужчина полностью излечился от COVID-19.

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Автор: Яна Либерман
#россия #коронавирус

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