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18:06   3 Апреля 2020
Общество

ФНС заблокировала счета фирмы жены сотрудника ФБК Ашуркова за неуплату налогов

ФНС заблокировала счета фирмы жены сотрудника ФБК Ашуркова за неуплату налогов

ФНС приостановила операции по счетам рекламной организации ООО "Филонова Соколов Фитцпатрик", которая в 2016 году получила госконтракт от Сбербанка на сумму 55 миллионов рублей.

Как сообщает RT, эта организация не выполнила требования законодательства по уплате налогов. На начало марта 2020 года за ней числится более 60 тысяч рублей долга перед ФНС.

Третья часть этой конторы принадлежит второй жене Владимира Ашуркова — близкого соратника блогера Алексея Навального. Сам Ашурков с 2015 года скрывается в Лондоне, так как в России его обвинили в мошенничестве при финансировании избирательной кампании Навального на пост мэра Москвы.

Взыскать долги через суд с ООО "Филонова Соколов Фитцпатрик" сотрудники ФНС попытались еще в середине прошлого года, но, как выяснилось 12 марта 2020 года, взыскать средства с должника невозможно, так как не было найдено имущество организации.

В итоге по требованию ФНС были заблокированы банковские счета организации-должника в Райффайзенбанке и Прайвет банке.

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Автор: Яна Либерман
#навальный #фбк #ашурков

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