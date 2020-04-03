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17:52   3 Апреля 2020
Политика

Журналисты The Telegraph призвали ЕС объединиться в мировой борьбе с COVID-19

Журналисты The Telegraph призвали ЕС объединиться в мировой борьбе с COVID-19

Журналисты The Telegraph опубликовали статью, в которой призвали Евросоюз объединиться в работе по восстановлению экономики других стран, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.

В обращении британской газеты указывается, что Евросоюз может не пережить экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Подобный сценарий может быть, если страны займут позицию "каждый сам за себя", пишет РИА Новости.

Сегодня самое время узнать, чего стоят разговоры о солидарности европейских стран и как ЕС сможет объединиться в борьбе с общей угрозой в экономическом и социальном плане. 

Конфликт европейских сторон заключается в поиске того самого спонсора "спасательных операций" по восстановлению экономик ряда стран, а также в работе по поддержке ЕС, чтобы тот не ушел в глубокий кризис после нормализации ситуации с пандемией.

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Автор: Ирина Большунова
#евросоюз #экономика #коронавирус

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