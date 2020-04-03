Задержанный с Васильевой журналист Дерикс оказался защитником преступников и педофилов

Иностранный журналист Стивен Дерикс был задержан 2 апреля на трассе М-11 во время провокации профсоюза «Альянс Врачей» в Новгородской области. Дерикс — иностранный пропагандист издания NRC\Handelsblad, освещающий деятельность оппозиции РФ для иностранной прессы в выгодном Западу свете.

Провокация «Альянса Врачей»

Автомобиль с главой профсоюза «Альянс Врачей» Анастасией Васильевой и представителями организации был остановлен днем 2 апреля на трассе М-11 во время доставки груза медикам в город Окуловка Новгородской области в рамках проекта «Всероссийская мединспекция». Проверка машины сотрудниками ГИБДД и полиции показала, что граждане находятся на территории региона незаконно, так как нарушили требования о самоизоляции и поставили жителей под угрозу заражения коронавирусом. Более того, у водителя не оказалось документов на авто. Все представители «Альянса Врачей» были задержаны, доставлены в ОВД Окуловки для составления протоколов об административном правонарушении. Машина без документов была эвакуирована.

Васильева с предъявленными обвинениями не согласилась и заявила, что полицейские специально помешали доставке средств индивидуальной защиты (СИЗ) медикам Новгородской области. Задержания и эвакуация машины сопровождались съемкой представителями альянса и Штаба Навального в Новгородской области, а также выкладкой медиаматериалов в социальные сети с тезисами о том, что «государство мешает помогать врачам» и «активистов преследуют». Вечером 2 апреля стало известно о повторном задержании Васильевой и составлении дополнительных протоколов об административных правонарушениях. В выложенных в Сети материалах видно, как глава профсоюза «красиво винтится» на камеру — оказывает мягкое сопротивление и не дает себя взять на сопровождение сотрудникам полиции. Раздуть скандал помогали работники «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом), сам Навальный и другие представители либерального сообщества.

Есть основания полагать, что выезд профсоюза в Окуловку — заранее срежиссированная провокация. На это указывают два обстоятельства. Первое — Васильева поступила алогично, организовав во время самоизоляции регионов личную поездку в Новгородскую область и не воспользовавшись иными способами оказания помощи медикам (связь с волонтерами и НКО, отправка денег, спецдоставка и т.д). Второе — на месте задержания неожиданно оказался оппозиционный иностранный журналист Стивен Дерикс, пишущий материалы о России для западного СМИ. Он не имеет отношения к профсоюзу, но «удачно» оказался около ОВД, где снял на камеру сопротивление Васильевой.

Оказался он там не случайно. Журналист давно работает с российскими либералами по актуальным для них тематикам: политзаключенные, нарушение свободы слова, борьба с коронавирусом и т.д.

Западный пропагандист на службе либералов

Стивен Дерикс — журналист нидерландского издания NRC\Handelsblad, в котором работает с 1999 года. В настоящее время проживает в столице РФ и является аккредитованным корреспондентом «НРК\Ханделсблад» в Москве.

«НРК\Ханделсблат» издается только на иностранном языке. Российского представительства нет. Редакционная политика имеет антироссийский характер: материалы издания содержат критику властей РФ и их действий во внешней и внутренней политике. Все крупные международные проекты России выставляют в невыгодном ключе, либо позиционируются как «экспансивные». Множество тем посвящено демонизации российской политической системы через мистификацию проблем, связанных с нарушениями гражданских прав и свобод. Издание часто выкладывает материалы о «преследовании активистов», якобы существовании ограничений «свободы слова» и «политзаключенных». Дерикс — как раз один из корреспондентов, который поставляет негатив о РФ в выгодном для Запада свете.

Дерикс специализируется на социальной, политической и расследовательской журналистике. Анализ публикаций показал, что работа в России ориентирована на освещение деятельности оппозиционеров и либералов, критикующих власть. Мнение второй стороны журналиста слабо интересует. Он активно поддерживает российских активистов, обвиненных в совершении преступлений и признаваемых либеральным сообществом «политзаключенными».

Зарубежный журналист выражал поддержку и освещал для западной прессы судебный процесс по делу историка, главы НКО-иноагента «Мемориал» в Карелии Юрия Дмитриева, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Об этом сообщали издания «7x7» и «Новая Газета». Для западного корреспондента Дмитриев — не педофил, а деятель культуры и исследователь «сталинского террора».

Поддерживал и освещал судебные процессы Татьяны Котляр, являющейся председателем калужского отделения НКО-иноагента «За права человека» (глава организации — Лев Пономарев). Женщину обвиняли в фиктивной регистрации иностранных граждан (около 300 эпизодов). Стивен Дерикс контактировал с представителями нежелательной организации «Открытая Россия», помогая распространять дезинформацию о вине России в гибели пассажиров рейса MH-17. В качестве приглашенного эксперта посещал лондонский дискуссионный клуб НКО Ходорковского в 2016 году.

Иностранный помощник ФБК

Нидерландский журналист оказывал информационное содействие ФБК и блогеру Алексею Навальному, помогая распространять антивластные тезисы, материалы и освещая незаконные мероприятия и провокации.

Летом 2019 года Дерикс активно работал на нелегальных митингах в Москве, предоставляя искаженную информацию об избирательной кампании в Мосгордуму. Все нарушители позиционировались как мирные граждане, которым якобы не дают пользоваться своими избирательными правами. Недопущенные из-за подделки подписей кандидаты от ФБК назывались оппозиционерами, которых боится Москва и Кремль. Полицейские были представлены как «звездные десанты», специально согнанные для разгона «мирных граждан». В своих записях Дерикс выражал поддержку Илье Яшину, Любови Соболь и призывал допустить их до выборов, а телеканал «Дождь» называл единственным независимым СМИ в РФ. После завершения летней волны протестов Дерикс поддерживал фигурантов «московского дела», которых оппозиционные силы сочли «политзаключенными».

Сейчас Дерикс переключился на эпидемию коронавируса в России. Он рассказывает о неготовности РФ к борьбе с инфекцией, распространяет негативную информацию о «хлипкости» российской системы здравоохранения.

«Москва строит больницу скорой помощи для пациентов с коронавирусом на 250 мест в реанимации. Хрупкое российское здравоохранение вряд ли справится со вспышкой вируса», — написал в своем Twitter Дерикс.

Точно такую же повестку сегодня ведет Алексей Навальный, а также его профсоюзный проект «Альянс Врачей» во главе с Васильевой. Потому неудивительно, что Дерикс удачно оказался в Новгородской области в машине с грузом СИЗ для медиков. Обстоятельства ситуации говорят о том, что его специально пригласили для съемки провокации с последующей передачей сведений за границу для публикации в NRC\Handelsblad очередного антироссийского материала.

Напомним, западные политические структуры уже были замечены в освещении и организации медийных провокаций с использованием российских и иностранных журналистов для распространения антироссийской пропаганды за рубежом. Издание ФАН публиковало расследование о том, как скандинавские НКО заказали подготовку интервью с руководителем Саамского парламента Кольского полуострова Валентиной Совкиной на тему якобы нарушения прав коренных народов Севера и притеснения активистов госорганами и полицией. Беседа с правозащитницей предназначалась для публикации в иностранных СМИ и должна была посодействовать демонизации РФ. Заказ приняли в «Команде 29» и передали на исполнение посредникам в издании «7x7».