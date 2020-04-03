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17:33   3 Апреля 2020
Общество

Пресс-служба Росавиации не подтвердила информацию об отмене рейсов из-за границы

Пресс-служба Росавиации не подтвердила информацию об отмене рейсов из-за границы

Представители Росавиации опровергли информацию, что полеты за границу для возвращения граждан РФ домой будут отменены. Ранее данные появились в СМИ.

Пресс-служба ведомства заявила, что в Сети появились фейковые вбросы о якобы отмене рейсов в другие страны, которые использовались для возвращения россиян. Перелеты будут осуществляться в плановом режиме, отметили работники Росавиации.

Воздушные границы РФ с другими странами были закрыты еще в марте из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Актуальную информацию о болезни следует искать на портале стопкоронавирус.рф. Там представлены и последние данные, и описания симптомов инфекции, и телефоны горячих линий.

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Автор: Борис Нестеров
#рф #перелеты #коронавирус

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