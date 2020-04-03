Сколько потратит Прибалтика на закрытую Игналинскую АЭС

Игналинская Атомная электростанция в Литве, закрытие которой было условием, на котором республику приняли в Евросоюз, объявила тендер на строительство радиоактивного могильника, который сможет вместить до 100 тысяч кубометров отходов.

Как говорится в техническом задании заказчика, радиоактивные отходы, запечатанные в бетонные контейнеры, будут храниться в трех железобетонных модулях, два из которых будут подземными. Помимо строительства железобетонных модулей, тендер включает в себя возведение необходимой инфраструктуры могильника.

Стоимость строительства хранилища, как отмечается, составит 73,156 миллиона евро и будет профинансирована Евросоюзом.

Как сообщает информационный портал Baltnews, подобные могильники для хранения радиоактивных отходов среднего и низкого уровня функционируют во многих странах с развитой атомной энергетикой – например, в США, Японии, Великобритании, России, Швеции, Франции, Испании и Словакии, а проекты их строительства в настоящее время разрабатываются в Литве, Бельгии и других странах.

Согласно плану, мобильник радиоактивных отходов в Литве должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году. Его строительство является одним из этапов вывода Игналинской АЭС из эксплуатации, распланированном до 2038 года.

Помимо данного могильника, как отмечается, Литва должна будет до 2066 года возвести еще одно глубинное хранилище для радиоактивных отходов с ИАЭС, так как к тому времени истечет срок работы временного хранилища.

Всего стоимость запланированных работ оценивается в 2,52 миллиарда евро. Данную сумму литовское Министерство энергетики планирует скопить при помощи отдельного счета Резервного фонда, куда компании, находящиеся на государственном управлении, ежегодно будут отчислять 25% дивидендов. Также будет рассматриваться возможность финансировать строительство могильников из других источников. Окончательная стоимость строительства могильника, как отмечает Минэнерго, будет рассчитана после выбора места строительства и проведения геологических исследований.

В 2019 году литовское Министерство энергетики сообщило, что на закрытие Игналинской атомной электростанции в общей сложности необходимо выделить еще 1,3 миллиарда евро.

Напомним, ИАЭС была построена в рамках Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Строительство велось с 1975 по 1983 год. Стоимость станции по современному курсу составила 50 миллиардов евро, один только реактор ИАЭС стоит от пяти до семи миллиардов евро.

На протяжении 1990-х годов 88% всей производившейся в Литве электроэнергии приходилось на долю ИАЭС, то есть страна не только полностью удовлетворяла свои нужды в электроэнергии, но и могла поставлять ее на экспорт. В 2001 году литовское правительство, несмотря на высокую рентабельность производства электроэнергии на Игналинской АЭС, по требованию Евросоюза приняло программу вывода станции из эксплуатации.

К настоящему времени Литва обеспечивает лишь 40% своих потребностей в электроэнергии, импортируя все остальное, что привело к повышению цен на электричество для потребителей.