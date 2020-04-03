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17:30   3 Апреля 2020
Политика

Медиагруппа "Патриот" объявила о сотрудничестве с интернет-порталом "Губерния Daily"

Медиагруппа "Патриот" объявила о сотрудничестве с интернет-порталом "Губерния Daily"

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук 3 апреля объявил о начале сотрудничества с интернет-порталом "Губерния Daily".

Столярчук отметил, что в "Патриоте" рады заключению соглашения с изданием "Губерния Daily", которое создает качественный и разнообразный контент для жителей Карелии. Об этом сообщается на сайте медиагруппы.

По словам Столярчука, в современных экономических условиях совместная работа СМИ становится все более востребованной, особенно в эпидемиологический период.

Главный редактор "Губернии Daily" Иван Гусев заявил, что надеется на долгосрочное взаимодействие с Медиагруппой "Патриот". Он заявил, что для его редакции необходимо понять ситуацию в стране, а для этого важно иметь соответствующего партнера. Гусев выразил надежду на то, что совместная работа будет взаимовыгодной.

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Автор: Ирина Большунова
#карелия

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