Митрахович рассказал о возможной комплексной сделке между РФ и КСА по нефти

Эксперт Станислав Митрахович указал на возможность привлечения новых участников к сделке ОПЕК+ ради стабилизации мирового рынка нефти.

Предстоящие переговоры стран ОПЕК+ могут привести к резкому увеличению числа участников данного формата. Подобное мнение в интервью ИА Baltnews высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. При этом им было указано на возможность того, что российская сторона для стабилизации рынка нефти может предложить Королевству Саудовская Аравия (КСА) комплексное решение.

«Скорее всего, Россия предложит какую-то комплексную сделку, при которой участвовать в сокращении добычи будут не только Россия и Саудовская Аравия, но и больший набор стран, возможно, даже те, которые раньше в ОПЕК+ не входили», — прогнозирует Митрахович.

Эксперт указал на то, что российской стороне есть смысл соглашаться на сокращение уровня своей добычи нефти лишь при условии присоединения к данным ограничениям остальных крупных игроков, которые ранее успешно пожинали плоды деятельности ОПЕК+, стремясь лишь к собственному обогащению.

«Есть страны, которые не были в ОПЕК+ – Америка, Канада, Норвегия, Бразилия. Они там не состояли, но, так сказать, «бесплатно ехали на нашем поезде», который повышал цены», — пояснил положение дел Митрахович. Эксперт также указал на то, что ранее ОПЕК+ сокращал объемы добычи, повышая цену нефти. Однако вне организации оставались «безбилетники», которые пользовались этим: «Они при этом добычу не сокращали, то есть были такими «безбилетниками».

Резюмируя ситуацию, эксперт отметил, что лишь в случае присоединения к ОПЕК+ остальных игроков рынка можно добиться долгосрочной стабилизации цены на нефть. Если же снижение объемов производства нефти затронет лишь Россию и Саудовскую Аравию, то изменения будут носить краткосрочный эффект, и в дальнейшем положение дел продолжит ухудшаться, в результате чего и «безбилетникам» может быть несладко.

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