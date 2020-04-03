Оппозиционные СМИ поддержали вбросы главы "Альянса врачей" об "удушении" полицией

Либеральные СМИ преднамеренно исказили информацию о задержании главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой в Новгородской области, написав об "избиении" и "подозрении на сотрясение мозга", основываясь на субъективной оценке происходящего.

Накануне Анастасия Васильева была задержана в Окуловском районе Новгородской области за невыполнение требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Эту информацию подтвердили в местном ОВД. Кроме того, сообщалось, что члены профсоюза мешали работать полицейским, а на автомобиль, в котором они следовали из Москвы, не было документов.

После этого либеральные СМИ на основе публикаций в Twitter-аккаунте "Альянса врачей" начали тиражировать сообщения об "избиении" и "удушении" Васильевой, а также о "потере ей сознания" и "ударе в солнечное сплетение".

При этом "Альянс врачей" попытался снять с себя ответственность за публикацию ложной информации, снабдив свои записи такими формулировками, как "скорее всего", "возможно" и "вероятно". Также профсоюз заявил, что связаться с Васильевой невозможно, что в очередной раз поставило под вопрос достоверность публикуемой от лица "Альянса врачей" информации, пишет Nation News.

Оппозиционные СМИ не остались в стороне и решили поддержать вбросы "Альянса врачей". Такие издания, как The Insider. "Медуза" и "Новая газета" растиражировали сообщения так называемого профсоюза об "избиении", "удушении" и "потери сознания" Анастасией Васильевой.