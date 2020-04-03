Аркатов призвал власти оперативно опровергать фейки СМИ о коронавирусе

Наглые фейки, которые распространяют "Новая газета" и "Эхо Москвы", имеют определенный вес для общественности. Поэтому властям следует оперативно реагировать на вбросы и призывать "оппозиционеров" к ответственности, заявил политолог Иван Аркатов.

"Эхо Москвы в Оренбурге" опубликовало фейковые данные о массовом уровне заболеваемости в местной исправительной колонии. За этот вброс им грозит привлечение к уголовной ответственности за создание угрозы массового нарушения общественного порядка и безопасности, говорится на сайте Генпрокуратуры.

Недалеко ушла и "Новая газета", накануне опубликовавшая недостоверную информацию об "издевательствах" над подследственными и заключенными в СИЗО "Матросская Тишина". По их информации, там в каждой камере якобы находятся больные с подтвержденным диагнозом. Федеральная служба исполнения наказания, в свою очередь, опровергла данные "Новой газеты".

Либералы просто не могли упустить возможности пропиариться на пандемии, заметил политолог Иван Аркатов в комментарии корреспонденту Nation News. Желание "оппозиционеров" вбросить фейк объясняется потребностью манипулировать общественностью. Поэтому властям стоит быть внимательнее и сразу же пресекать подобные попытки, подытожил эксперт.

"Оппозиционеры" также строили планы о срыве ограничительных мер, призванных защитить население от COVID-19, в Москве. По мнению либералов, вынужденные ограничения — это проявление "авторитаризма". Официальные данные о COVID-19 следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.