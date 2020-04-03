Авианосец "Адмирал Кузнецов" передадут флоту после ремонта

Авианосец "Адмирал Кузнецов" попадет во флот в 2022 году после ремонтных работ и модернизации, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Возгорание на авианосце случилось 12 декабря 2019 года в первом энергоблоке, когда искра от сварочных работ попала в трюм, где было разлито топливо. Пожар тушили сутки, погибли два человека. Ущерб от пожара составил 500 миллионов рублей с возможной небольшой корректировкой. "Адмирал Кузнецов" отправлен на ремонт, но срок его передачи флоту не изменился — авианосец будет готов в 2022 году.