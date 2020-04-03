"Новая газета" и "Эхо Москвы" пытаются посеять панику вокруг коронавируса в России

Либерально настроенные средства массовой информации с каждым днем все больше пиарятся за счет пандемии. Делают это они за с помощью вбросов недостоверных данных, которым верит общественность.

В то время, когда подавляющее число россиян сидит дома на вынужденных выходных в условиях самоизоляции, для "оппозиционных" журналистов наступает "золотое время". Скандально известные "Эхо Москвы" и "Новая газета" активно пользуются пандемией коронавируса, при чем не в первый раз, передает Федеральное агентство новостей.

Ярким примером является материал "Новой газеты" о массовых заражениях COVID-19 в тюрьмах и СИЗО. Фейковые вбросы уже опровергли в Федеральной службе исполнения наказаний. "Эхо", в свою очередь, нагнетает обстановку при помощи недостоверных экономических анализов и громких заявлений.

В сегодняшних реалиях страшен не сам коронавирус, а ажиотаж вокруг него, заметил политический обозреватель Владимир Головашин. Дело в том, что люди напуганы, а плохие новости разлетаются куда быстрее хороших. "Оппозиционные" СМИ играют на этом и не представляют людям реальных официальных данных. Вместо этого они призывают людям не верить властям, чего в такой ситуации делать никак нельзя.

Главред Politrussia Руслан Осташко потребовал выписать штраф "Эху Москвы" и другим либеральным СМИ за распространение вбросов о COVID-19. Во время нерабочих дней россиянам крайне важно помнить о тщательной проверке данных. Новейшую официальную информацию следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф. Там присутствуют: описания симптомов, способы дезинфекции и телефоны горячих линий.