Королева Великобритании обратится к нации в воскресение

Событие исключительной редкости смогут наблюдать по всему миру в режиме онлайн.

Царствующая королева Великобритании сделает уникальное обращение к своим согражданам в воскресенье, 5 апреля. Елизавета II собирается выступить с речью к своим согражданам в сложный период борьбы со всемирной эпидемией коронавирусной инфекции.

Британская королева взошла на престол 6 февраля 1952 и является старейшим по возрасту действующим монархом в свои 93 года. На царствование королевы Великобритании выпал обширнейший пласт мировой истории, в период которого Елизавета II смогла сохранить престиж британской монархии.

Великобритания проходит не самый простой период в мировой истории из-за пандемии коронавируса. Инфекцией заразились уже более 38 тысяч граждан. Правительство государства делает все возможное, чтобы помочь людям. Королева Елизавета II объявила о том, что выступит с речью в воскресение, 5 апреля.