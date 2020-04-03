Что будет с ценами на нефть и рублем

Через три дня по инициативе Саудовской Аравии может состояться повторная встреча организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+. На совещании будет обсуждаться новая «Декларация о сотрудничестве», а также снижение нефтедобычи на 10-15 миллионов баррелей в сутки. Договоренность значительно успокоит колебание цен на «черное золото», от которых зависят позиции рубля, рассказал «Политике Сегодня» ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, экономист Андрей Колганов.

«Все зависит от того, какую позицию в этом вопросе займут Соединенные штаты. Будут ли достигнуты договоренности, если да, то какие. И причем рынок будет реагировать не только на факт достижения договоренностей, но и различного рода заявления, которые выскажут стороны. Пока я думаю, что в ближайшее время [до сделки] цены на нефть будут испытывать значительные колебания», — говорит экономист.

Как Brent повлияет на россиян

Пока стороны планируют переговоры, а мировые цены на нефть продолжает лихорадить, «бюджетное правило» работает для России «в минус». Заложенную в бюджете страны планку в 42,45 доллара за баррель при текущих условиях не достигнуть, поскольку нефть продается сейчас почти в два раза дешевле. Так, проценты с продаж энергоресурсов не поступают в Фонд национального благосостояния, и чтобы компенсировать расходы, приходиться обменивать рубли на валюту.

Дальнейшее падение цен на «черное золото», разумеется, ударит по кошелькам россиян. Приведет к росту цен и понижению курса рубля, а некоторым предпринимателям и вовсе придется уйти с рынка, но есть в этом и небольшой плюс.

«Здесь будут действовать еще рыночные механизмы. Очень низкая цена на нефть приведет к тому, что с рынка будут вынуждены уйти те производители, для которых производство будет нерентабельно. И таким образом производство нефти сократится, что окажет некоторое стабилизирующее влияние на рынок», — говорит Колганов.

Россия подсчитывает убытки

Тем временем, Министерство финансов России уже подвело первые итоги развала сделки по ОПЕК+. Согласно отчетам, бюджет страны недополучит более 55 миллиардов рублей в апреле. При том, что в марте дефицит уже составил 22 миллиарда. Все из-за обвала цен на нефть.

В начале месяца котировки нефти Brent опускались ниже 23 долларов за баррель, а стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля приблизилась к 10 долларам. «Черное золото» стоило, как ужин в недорогом ресторане.

Причины нефтяного пике

Резкое падение цен на нефть произошло в начале марта после развала сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией. Во время последней встречи, которая прошла 6 марта, саудиты не смогли договориться с Россией о продлении сделки и сокращении объемов нефтедобычи. Так, через трое суток сырье марки Brent подешевело почти на треть и с тех пор не поднималось выше 38 долларов за баррель. Свою лепту внес и коронавирус, который значительно ударил по нефтедобывающей отрасли, сократив объемы производства и товарооборота.

ОПЕК, организация стран-экспортеров нефти была создана в 1960 году. На данный момент в нее входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея.

Надежда на futures

Ощутимо сказывается политика и на ценах на нефтяные фьючерсы. Фьючерс — это договоры на покупку и продажу продукта в будущем по текущей рыночной цене. Как только Белый дом заявил о возможной повторной сделке по ОПЕК+ — цены на нефть повысились. 2 апреля Brent реанимировался и вырос в себестоимости на целых 1,46 доллара.

«Как только высказываются какие-то влиятельные персоны цены на рынке могут резко упасть или подняться. Предсказать такие минимальные колебания практически невозможно. Если договоренность [между Вашингтоном, Москвой и Эр-Риядом] в конце концов, будет достигнута, то цены стабилизируются на более высоком уровне, чем сейчас», — добавил собеседник «Политики Сегодня».

Если договоренности достигнуть не получится, то цены могут упасть даже ниже 20 долларов за баррель. Это будет сопоставимо с ценами марки Arabian Light в 70-х годах прошлого века. Тогда нефть упала до 17,25 доллара.