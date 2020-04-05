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12:56   5 Апреля 2020
Весь мир

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

В то время как в Туркменистане запрещают слово «коронавирус», FIFA отменяет матчи, а по всей России соблюдают режим самоизоляции и не проводят массовые мероприятия из-за COVID-19 – в Белоруссии готовятся к третьему туру национального чемпионата по футболу.

Внимание футбольных фанатов со всего мира сейчас приковано к клубу «Слуцк». Англоязычные болельщики просят поделиться ссылками на трансляции белорусских матчей в сообществе «FK Slutsk Worldwide» в Facebook и постят мемы в комментариях к постам с девушками в откровенных нарядах, а то и вовсе без них. Как это связано?

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

 

 

Интерес мирового англоязычного сообщества к «Слуцку», вернее к «Слатску», не случаен. Дело в том, как звучит название клуба на международном. Слово slut, которое присутствует в транслите названия клуба, в переводе с английского означает «девушка легкого поведения».

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

«Слуцк» настолько понравился фанатам, что они стали даже сочинили гимн для футбольного клуба, в котором с особой радостью поют слово «слатск».

Тем не менее, «сахарным», как их прозвали на родине, приходится сейчас несладко. «Слуцк» начал собирать деньги со всего мира с помощью раздела краудфандинг на официальном сайте. Проблемы у команды начались после громких задержаний директоров сахарных заводов. Слуцкое предприятие как раз было главным спонсором футбольной команды.

Чемпионат Беларуси сейчас показывают и за рубежом, поэтому ФК надеется найти поддержку и там. А за нее обещает присылать подарки и приглашает иностранцев приехать в Слуцк. Ближайший матч команда проведет 5 апреля в гостях с «Ислочью».

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Автор: Валерия Крутецкая
#футбол #спорт #белоруссия #общество

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