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16:26   3 Апреля 2020
Политика

Путин считает нецелесообразным закрытие всех организаций в России из-за COVID-19

Путин считает нецелесообразным закрытие всех организаций в России из-за COVID-19

Ограничивать экономическую деятельность и закрывать все предприятия в России нецелесообразно, считает президент России Владимир Путин.

По его словам, нельзя принимать единые меры относительно закрытия учреждений и предприятий по всей стране в связи с коронавирусом. Как выразился президент, "причесывать всех под одну гребенку нецелесообразно".

Путин провел совещание с главами регионов, чтобы узнать, как складывается обстановка. Выяснилось, что на Алтае, например, нет ни одного случая заражения коронавирусом, и президент считает, что главы регионов должны сами принимать решение о закрытии тех или иных организаций с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила распространение коронавируса пандемией. Всего в России зафиксировано более 4,1 тысячи случаев коронавируса.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #самоизоляция #коронавирус

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