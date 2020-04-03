Путин считает нецелесообразным закрытие всех организаций в России из-за COVID-19

Ограничивать экономическую деятельность и закрывать все предприятия в России нецелесообразно, считает президент России Владимир Путин.

По его словам, нельзя принимать единые меры относительно закрытия учреждений и предприятий по всей стране в связи с коронавирусом. Как выразился президент, "причесывать всех под одну гребенку нецелесообразно".

Путин провел совещание с главами регионов, чтобы узнать, как складывается обстановка. Выяснилось, что на Алтае, например, нет ни одного случая заражения коронавирусом, и президент считает, что главы регионов должны сами принимать решение о закрытии тех или иных организаций с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила распространение коронавируса пандемией. Всего в России зафиксировано более 4,1 тысячи случаев коронавируса.