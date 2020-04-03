Американские соцсети были уличены в противоправных действиях в отношении пользователей Twitter. Компания удалила более восьми тысяч пользовательских аккаунтов, которые были открыты в Сербии, Египте, Саудовской Аравии, Индонезии и Гондурасе.

Представители соцсети объяснили это тем, что за пользовательскими аккаунтами скрывались якобы "неаутентичные пользователи". Американская соцсеть заявляет о преднамеренной попытке ущемления свободы, и сама поступает не лучше, отмечает член Совфеда Франц Клинцевич.

Правительство РФ предлагает создать свои соцсети и не быть зависимыми от некорректных действий извне. В офисе компании США не скрывают того, что порой заведомо ложно обвиняют неугодные компании или людей. Подобных Вашингтон называет "агрессорами".

Клинцевич рассказал, что все эти действия, направлены на недобросовестную конкуренцию и манипуляцию людьми по всему миру. Российский политик подчеркнул необходимость использования отечественных мессенджеров сообщает издание iReactor.