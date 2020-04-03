Депутат Федоров: КПРФ нарушили закон, устроив митинг во время самоизоляции

Активисты, которые устраивают акции в период коронавирусной пандемии, нарушают российское законодательства и ставят под угрозу здоровье российских граждан. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Ряд ограничительных мер введен на территории нашей страны в связи с коронавирусом. В некоторых регионах действует режим самоизоляции, а для нарушителей установлено справедливое наказание. Несмотря на всю серьезность ситуации, КПРФ 17 марта провела митинг, участники которой выкрикивали нелепые лозунги в поддержку Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

В беседе с корреспондентом "НьюИнформ" депутат ГД Евгений Федоров подчеркнул, что организаторов подобных мероприятий необходимо жестко наказывать. В качестве примера парламентарий привел деятельность Национально-освободительного движения (НОД), которое устраивает порядка 25 тысяч пикетов в год. При этом руководство организации приняло решение на время карантинных мер отказаться от проведения пикетов, чтобы не нарушать закон.

Что же касается самих активистов от КПРФ, которые выходят на массовые мероприятия в период пандемии, их необходимо проверить на коронавирусную инфекцию. По его словам, такие люди должны быть на "жестком контроле".