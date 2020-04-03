Ситуация в Сирии: потери САА в Хасаке, вылазка неизвестных в Дейр-эз-Зоре

Боевики курдских подразделений SDF не только несут потери от ударов террористов, но и вынуждены противостоять сопротивлению местного населения.

В Сирии наблюдается обострение ситуации в восточной части страны. Так, согласно сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, в провинции Хасака наблюдается «напряженность в отношениях между мирными жителями и «Демократическими силами Сирии» (SDF) в районе Камышлы». Стало известно, что в результате сопротивления оказанного мирными жителями в ответ на обыски, устроенные курдскими боевиками в поселении Ат-Таннурия, было арестовано 12 мирных жителей, которые мешали в поисках дезертира одного из формирований SDF.

Одновременно с этим стало известно о том, что на севере провинции протурецкими силами был произведен обстрел Абу-Расин и Умм-Хармала, в результате чего пострадали трое гражданских лиц. Позднее появилась информация об аналогичных атаках вблизи от населенного пункта Тель-Мухаммад и в районе Тель-Тамра. В данной местности помимо местных жителей оказались и военнослужащие Сирийской арабской армии (САА).

Одновременно с этим, на фоне сообщений о потерях САА в Хасаке, стало известно о вылазках неизвестных вооруженных лиц в Дейр-эз-Зоре, в результате которых SDF несут новые потери. Так, в результате очередной диверсионной операции неизвестных в поселении Ас-Суса прогремел взрыв. О жертвах не сообщается. Позднее также стало известно о подрыве заминированного мотоцикла в населенном пункте Аль-Бусейра. В результате данной атаки неизвестных пострадало несколько курдских боевиков, один из которых погиб. Руководство SDF обвиняет в организации данных терактов членов спящих ячеек, запрещенной в РФ организации «Исламское государство». Однако действия курдских боевиков ранее неоднократно провоцировали протесты местного населения, которые иногда оканчивались с применением оружия.

Ранее обращалось внимание на то, как США при содействии SDF крадут нефть Сирии, отказывая в ее импорте Дамаску.