Как русские стали робинзонами на острове в Танзании и получили прозвище «корона»

Последние несколько недель стали настоящим испытанием для россиян, оказавшихся за рубежом: страны одна за другой закрыли границы из-за коронавируса. Пока одних благополучно эвакуируют домой, другие ждут своего счастливого билета, обрывая горячие линии местных консульств. Среди стран, до которых пока не дотянулись крылья родных самолетов — Танзания, в частности, остров Занзибар.

«На сегодняшний день порядка 130 российских туристов не могут покинуть остров Занзибар!» — так начинается тревожный видеоролик в Instagram.

Пока федеральные телеканалы используют кадры этого видео, чтобы рассказать, что застрявших за рубежом граждан эвакуировали, авторы ролика по-прежнему находятся на экзотическом острове. Вместе с ними — 127 соотечественников, увидевших свой спасительный рейс только в репортажах на YouTube. В числе «оставленных» туристов — 23-летняя Вера Садулаева, инженер-метролог из Москвы. Девушка прилетела на Занзибар с подругой 13-го марта. Помощью туроператора не пользовалась, самостоятельно купила билеты и забронировала отели в разных частях острова — хотела максимально изучить местность.

«Когда мы вылетали, угрозы мировой не было, — вспоминает Вера. — Даже Италия еще не была закрыта, я должна была вернуться и ехать туда в командировку. Не было никаких предвестников большой мировой беды. Ситуация начала развиваться стремительно именно тогда, когда мы оказались здесь».

Справедливости ради нужно сказать, что еще 8 марта появились новости о решении премьер-министра Италии закрыть 14 провинций из-за вспышки коронавируса. Но многие туристы, запланировавшие свои отпуска заблаговременно, отказываться от поездок за границу не хотели. Тревожные сообщения игнорировали.

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прямо предупреждала: ситуация серьезная, страны очень быстро закрывают границы.

«Я прекрасно понимаю, что деньги за турпоездки уже были проплачены, были приобретены билеты, но нужно относиться с ответственностью к ситуации и с пониманием, что она меняется, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24». — Практически каждые 30 минут мы получаем информацию, что та или иная страна отменяет рейсы, прекращает сообщение и вводит жесточайшие меры карантина. В этой связи потерять можно гораздо больше, можно быть просто заблокированными, без возможности какой-либо коммуникации».

Наша героиня была уже далеко за пределами родного края во время выступления Марии Захаровой. Обратные билеты девушка взяла на 25-ое марта. Авиакомпания в связи с вводимыми из-за коронавируса ограничениями, сначала перенесла рейс, а через сутки отменила совсем, оставив клиентам ваучеры. В эти дни Россия стала закрывать границы с государствами, через которые можно было вернуться домой. Туристам пообещали: самолёты Росавиации вылетят за ними первого апреля, но Всемирный день смеха радостных вестей не принес. В разговорах оторванные от родины путешественники называют происходящее плохой шуткой.

«Мы общаемся в чате русских на Занзибаре, — рассказывает Вера Садулаева. — Он для поддержки друг друга».

В чате россияне скидывают варианты жилья, потому что отели незамедлительно закрываются.

Вера с подругой переехали к местным, в гостевой домик. За едой ходят с ними же — остальные жители острова на фоне новостей считают «белых» переносчиками инфекции и относятся недоброжелательно.

«Они тыкают пальцами. Один раз в нас дети кидались камнями, кричали: «Корона! Корона! Корона!», — рассказывает Вера.

Девушка пытается находить в затянувшемся отдыхе плюсы, хотя не скрывает, что заняться на острове нечем.

«Уже тяжело и хочется домой поехать. Все закрыто, ничего не работает. Ты можешь здесь жить, как местный, но местные живут не очень хорошо. Это Африка, — устало констатирует Вера. — Я работаю удаленно, пытаюсь это делать, насколько возможно с телефона, по интернету, по звонкам, по видеосвязи».

Отец «амазонки», как назвала себя героиня под одной из фотографий в Instagram, — известный писатель Герман Садулаев — использует все доступные способы вызволить дочь. 1 апреля с помощью депутата Госдумы и соратника по КПРФ Сергея Шаргунова он направил официальный запрос в МИД относительно плана эвакуации туристов. Ответ еще не пришел.

«Мы стараемся спокойно ко всему относиться, все нормально, ей [дочери — прим.ред.] ничего не угрожает, но единственное, что очень сильно беспокоит — это неопределенность, — сказал Герман Садулаев «Политике Сегодня».

Несмотря на многочисленные сообщения о том, что кабинет министров выделит материальную помощь россиянам, находящимся за рубежом из-за ситуации с коронавирусом, авиаперевозчики говорят о платном рейсе домой. При этом цены на билеты назвать никто не может.

«Если нет возможности их вывести, должна быть материальная помощь. Особенно если это семьи с детьми, если у них уже нет средств оплачивать отели», - рассчитывает на поддержку государства писатель.

По данным Росавиации, с 20 по 30 марта в РФ вернулось 155 866 граждан России, в том числе из стран, с которыми воздушное сообщение прекращено или ограничено. За рубежом остается порядка 25 тысяч россиян, которые хотят вернуться домой. Для эвакуации этих туристов дипломаты делают все возможное, но местные власти очень неохотно дают разрешение на эвакуацию.

«Политика Сегодня» дозвонилась в посольства РФ в Тунисе, Индии,Танзании, Индонезии, но сотрудникам было не до общения с журналистами — «горячие линии» загружены.