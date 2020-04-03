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15:32   3 Апреля 2020
Политика

Кабмин утвердил правила поведения при введении режима ЧС в России

Кабмин утвердил правила поведения при введении режима ЧС в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС на территории страны. Об этом стало известно в пятницу, 3 апреля. 

В подписанном Мишустиным постановлении сказано, что правила обязательны для исполнения всем россиянам и организациям. 

"Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования",  — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон, наделяющий российское правительство правом вводить режим ЧС на территории всей страны, либо в какой-то ее части. Закон необходим для экстренного реагирования на вызовы коронавирусной инфекции, говорится в пояснительной записке. 

Согласно последним данным, число зараженных COVID-19 в России перевалило за 4 тысячи. За последние сутки врачи зафиксировали 601 новый случай заболевания. Путин в недавнем обращении к россиянам заявил, что ситуация с коронавирусом в нашей стране усложняется. 

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Автор: Руслан Неглинный
#чс #кабмин #мишустин

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