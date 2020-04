Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда

За более чем двухсотлетнюю историю Корпус морской пехоты США прошел много конфликтов и противостояний. Новый удар морпехам нанесли с неожиданной стороны – организация PETA (англ. People for the Ethical Treatment of Animals – Люди за этичное отношение к животным) потребовала у военных прекратить издеваться над животными во время учений «Золотая кобра» в Таиланде.

Закон джунглей

Ежегодные международные военные учения «Золотая кобра» проходят каждый февраль. В программе обучения: кибербезопасность, гуманитарная помощь, работа с комбинированным вооружением и многое другое.

Одна из самых насыщенных частей – выживание в джунглях. Военных учат искать пропитание в условиях дикой природы. Меню у солдат разнообразное – в качестве закуски подойдут ящерицы и скорпионы, основным блюдом станет собственноручно убитая курица, а запивать «деликатесы» нужно кровью кобры. Инструкторы учат морпехов ловить и поедать змей.

Животные инстинкты

Защитники животных не одобряют такое отношение к братьям меньшим, пусть даже ядовитым. Организация PETA считает, что у животных есть права, и их нельзя использовать в пищу, для изготовления одежды или развлечений. На официальном сайте РЕТА морпехами предлагают альтернативу:

«Очевидно, что у военнослужащих есть возможности для обучения навыкам выживания через закупки продовольствия, без использования животных в тренировках».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии «Политике Сегодня» отметил, что гуманное отношение к животным отходит на второстепенный план в экстремальных условиях военных действий, когда во главе угла стоит задача выжить и победить.

«В условиях реальной войны и выживания любые способы подходят для того, чтобы обеспечить сохранность личного состава и выполнения боевых задач. Причем безотносительно к какой армии это относится», — сообщил эксперт.

Пир во время чумы

Солдат всегда учили действовать в условиях нехватки продовольствия. Офицер управления «Вымпел», полковник, освобождавший заложников во время теракта в Беслане, Вячеслав Бочаров рассказал о собственном опыте прохождения подобных курсов в России.

«Как сейчас помню, там давали рекомендации как поедать ящериц, змей и так далее. Это все было, но это была как инструкция для выживания. Нас не заставляли кого-то есть. Если они (военнослужащие США – прим. ред.) считают, что им нужно есть ящериц – бог им судья, пусть едят. Я не сторонник таких методов обучения», — отметил ветеран.

Нападки со стороны РЕТА не стоит рассматривать всерьез, уверен Бочаров.

«Вот если бы они боролись за то, чтобы прекратить есть мясо повсеместно, это был бы другой разговор. А именно эта ситуация с американскими морпехами – это ерунда», — добавил офицер.

Открытым остается вопрос с коронавирусом – на момент проведения «Золотой кобры» в Таиланде официально было зарегистрировано 35 зараженных. В учениях участвовало 9630 солдат из 29 стран, среди которых США, Таиланд, Индонезия, Япония и Сингапур. По мнению доктора медицинских наук, члена Президиума РАЕН и профессора Виктора Зуева, военнослужащие подвергали себя огромной опасности, когда пили кровь змеи.

«Заразиться коронавирусом после того, как выпил кровь змеи, можно. Змеи известны, как носители этого вируса наряду с летучими мышами. Так что это прямой путь к заражению», — подтвердил Зуев.

В 2020-м году «Золотая кобра» проводилась уже 39-й раз. Армия США задействовала в учениях истребители F-35 и гусеничные десантные амфибии AAV-7.