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15:23   3 Апреля 2020
Политика

ГД и Совфед получили предложение изменить требования к кандидатам в органы власти

ГД и Совфед получили предложение изменить требования к кандидатам в органы власти

Институт исследования предложил Государственной думе и Совету Федерации изменить требования к кандидатам в органы власти.

Речь идет о внесении дополнительного условия выдвижения кандидатуры в органы власти, а именно — проверки кандидата в базе данных наркологического и психоневрологического диспансеров, пишет News.ru.

По мнению экспертов, будущие депутаты и другие должностные лица не должны стоять на учете в этих учреждениях, так как это напрямую подрывает доверие к системе парламентаризма в стране. 

Если у кандидата присутствуют какие-либо отклонения или склонности, мешающие контролировать его действия и эмоции, то такой человек не может занимать должность в правительстве.

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Автор: Борис Нестеров
#госдума #совфед

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