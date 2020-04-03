ГД и Совфед получили предложение изменить требования к кандидатам в органы власти

Институт исследования предложил Государственной думе и Совету Федерации изменить требования к кандидатам в органы власти.

Речь идет о внесении дополнительного условия выдвижения кандидатуры в органы власти, а именно — проверки кандидата в базе данных наркологического и психоневрологического диспансеров, пишет News.ru.

По мнению экспертов, будущие депутаты и другие должностные лица не должны стоять на учете в этих учреждениях, так как это напрямую подрывает доверие к системе парламентаризма в стране.

Если у кандидата присутствуют какие-либо отклонения или склонности, мешающие контролировать его действия и эмоции, то такой человек не может занимать должность в правительстве.