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16:31   3 Апреля 2020
Весь мир

Европу ждет крах евро из-за COVID-19

Европу ждет крах евро из-за COVID-19

Экономические проблемы многих стран усугубились в условиях распространения эпидемии коронавируса, например, в Италии падение экономики может составить 6%.

Об этом в пятницу сообщает немецкий информационно-новостной телеканал N-TV.

Как говорится в статье, опубликованной на сайте телеканала, такие страны как Италия, Испания и Греция близки к дефолту и могут выйти из Евросоюза, если ЕС не окажет им финансовой помощи. А это, в свою очередь, повлечет за собой крах евро.

В Европу возвращается долговой кризис, считает автор материала. Италия, которая сильнее других европейских стран страдает от эпидемии COVID-19, остро нуждается в финансовой помощи, и соответствующие заявления Рима больше нельзя игнорировать.

«Чрезвычайное положение сложилось не только в сфере здравоохранения, но и в экономике. Эксперты предсказывают, что в текущем году экономика просядет примерно на 6%», — пишет автор.

Европу ждет крах евро из-за COVID-19

Для того, чтобы побороть кризис, власти Италии, также, как и власти других европейских стран, приняли решение повысить социальные выплаты, увеличив таким образом накапливаемые долги. При этом еще до начала пандемии государственный долг Италии составлял 130% от ВВП страны. Теперь же, как отмечает немецкий телеканал, Италия приближается к дефолту.

«Если другие страны не помогут Италии, Испании и Греции, то им останется только объявить дефолт и выйти из ЕС, что повлечёт за собой конец евро. Таким образом, распределение кризисных трат между странами ЕС представляется неизбежным: вопрос только в том, как именно оно будет осуществляться», — говорится в материале.

Европу ждет крах евро из-за COVID-19

Одной из мер преодоления сложившейся ситуации Италия мог бы стать выпуск еврооблигаций, но Германия и Австрия выступают против этого шага. Другим вариантом преодоления кризиса является создание спецфонда, который будет выдавать кредиты на облегченных условиях. Однако все упирается в вопрос, хватит ли средств фонда всем желающим.

«Между тем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил об отмене лимитов на закупку гособлигаций, сообщает издание. Это означает, что в крайнем случае ЕЦБ сможет списать большую часть долга даже таких стран, как Италия», — сообщает немецкий телеканал в заключение, отмечая, что именно эта мера может стать единственным возможным выходом из ситуации.

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Автор: Александр Люблинский
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