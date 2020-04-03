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Навальный и "Альянс" раскритиковали международное взаимодействие в борьбе с COVID-19

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14:55   3 Апреля 2020
Политика

Навальный и "Альянс" раскритиковали международное взаимодействие в борьбе с COVID-19

Навальный и "Альянс" раскритиковали международное взаимодействие в борьбе с COVID-19

Либералы в лице блогера Алексея Навального и "Альянса врачей" выступили против международного взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса.

Россия показала, что является самым подготовленным оппонентом в борьбе с вирусом COVID-19. Так вышло во многом благодаря опыту Италии и США, пишет "Политика сегодня".

Министерство обороны РФ 1 апреля отправило грузовой самолет с медицинским оборудованием и средствами дезинфекции в США. Также 15 самолетов с гуманитарной помощью и военными специалистами были направлены в Италию. Планируется доставка гуманитарной помощи и военных вирусологов в Сербию.

Россия на личном примере доказывает, как важно межгосударственное сотрудничество в нормализации эпидемиологической обстановки во всем мире.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для победы над мировой угрозой в виде COVID-19 необходимо международное взаимодействие. 

Реакция оппозиционеров на помощь РФ другим странам говорит о том, что либералам наплевать на общемировую ситуацию.

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Автор: Василий Пименов
#навальный #либералы #альянс врачей

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