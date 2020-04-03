Власти Якутии объяснили введение сухого закона резонансными убийствами

Необходимость введения сухого закона в Якутии объясняется тем, что за неделю местные жители выпили недельный запас спиртного, что привело к совершению резонансных убийств. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил глава региона Айсен Николаев.

По словам Николаева, большинство местных жителей восприняли нерабочее время как отпуск, из-за чего реализация алкоголя выросла вдвое.

"Затарились на неделю вперед. И решили, что все затаренное надо выпить прямо сейчас", — заявил он в эфире "России-1".

Глава республики подчеркнул, что уже в субботу и воскресенье резко возросла преступность. Правоохранительные органы зафиксировали резонансные преступления, в частности убийство целой семьи с детьми.