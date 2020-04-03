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15:00   3 Апреля 2020
Россия

Пандемия коронавируса напомнила Милонову сериал «Ходячие мертвецы»

Пандемия коронавируса напомнила Милонову сериал «Ходячие мертвецы»

Происходящее во всем мире из-за пандемии коронавируса напоминает сериал «Ходячие мертвецы», заявил депутат Госдумы Виталий Милонов на онлайн-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Сериал этой пандемии – это «Ходячие мертвецы». Интересный сериал. Не супер снят, но тем не менее», — сказал парламентарий.

В роли зомби в нынешних условиях выступают спекулянты гречкой, уверен спикер. А также все те, кто пытается каким-то образом нажиться на беде.

Пандемия коронавируса напомнила Милонову сериал «Ходячие мертвецы»

Правда, пересматривать «Ходячих мертвецов» в вынужденной изоляции Милонов все же не советует — эта «американская муть», по словам депутата, не поможет преодолеть трудности. 

«Чтобы выжить и победить, нужно смотреть хорошие фильмы: «Место встречи изменить нельзя», «Белое солнце пустыни» и прочие хорошие фильмы, потому что они придают нам радости. А радость вырабатывает защитные механизмы в организме и мы не заболеем», — оптимистичен народный избранник.

«Ходячие мертвецы» — американский постапокалиптический телесериал, рассказывающий, как небольшая группа людей пытается выжить во время зомби-апокалипсиса.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #милонов #общество #ходячие мертвецы #коронавирус

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