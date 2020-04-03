Мишустин освободит от НДС медицинские средства, которые ввезли в РФ с 16 марта
Медицинские товары и лекарственные средства, которые ввезли на территорию России с 16 марта, не будут облагаться НДС. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.
По словам премьер-министра РФ, экономическая составляющая страны не должна останавливаться из-за распространения китайского коронавируса. Он также призвал все государственные компании не уменьшать объемы закупок, чтобы поддержать малый и средний бизнес.
Кабмин также порекомендовал федеральным властям отсрочить бизнесменам страны выплату налогов на недвижимость.