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14:18   3 Апреля 2020
Общество

Мишустин освободит от НДС медицинские средства, которые ввезли в РФ с 16 марта

Мишустин освободит от НДС медицинские средства, которые ввезли в РФ с 16 марта

Медицинские товары и лекарственные средства, которые ввезли на территорию России с 16 марта, не будут облагаться НДС. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра РФ, экономическая составляющая страны не должна останавливаться из-за распространения китайского коронавируса. Он также призвал все государственные компании не уменьшать объемы закупок, чтобы поддержать малый и средний бизнес.

Кабмин также порекомендовал федеральным властям отсрочить бизнесменам страны выплату налогов на недвижимость.

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Автор: Яна Либерман
#лекарства #ндс #мишустин #коронавирус

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