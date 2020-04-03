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14:10   3 Апреля 2020
Общество

Мишустин оценил меру по продлению нерабочих дней до 30 апреля

Мишустин оценил меру по продлению нерабочих дней до 30 апреля

Мера по продлению нерабочих дней до конца апреля является оправданной. Об этом заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Премьер-министр также добавил, что ответственность за нарушение режима самоизоляции в нашей стране будет ужесточена. Он также отметил, что граждане должны соблюдать карантинные меры для своей же безопасности. 

Президент России Владимир Путин во втором телеобращении к нации объявил о продлении нерабочих дней с сохранением заработной платы для работников до 30 апреля. По его словам, это вынужденная мера, так как пик коронавируса в мире еще не пройден. В случае необходимости сроки будут скорректированы, подчеркнул глава государства. 

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Автор: Илья Романович
#россия #мишустин #коронавирус

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