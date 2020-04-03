Мишустин оценил меру по продлению нерабочих дней до 30 апреля

Мера по продлению нерабочих дней до конца апреля является оправданной. Об этом заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Премьер-министр также добавил, что ответственность за нарушение режима самоизоляции в нашей стране будет ужесточена. Он также отметил, что граждане должны соблюдать карантинные меры для своей же безопасности.

Президент России Владимир Путин во втором телеобращении к нации объявил о продлении нерабочих дней с сохранением заработной платы для работников до 30 апреля. По его словам, это вынужденная мера, так как пик коронавируса в мире еще не пройден. В случае необходимости сроки будут скорректированы, подчеркнул глава государства.