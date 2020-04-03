Россия еще не прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что лечебные учреждения должны быть полностью готовы к приему пациентов с COVID-19. Мишустин также не исключил развития событий по самому сложному сценарию.

Глава российского правительства также призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по ситуации с коронавирусом.

Однако он отметил, что сегодня необходимо принимать решения с учетом специфики региона, а не по какому-либо шаблону. Мишустин призвал учитывать плотность населения, экономическую ситуацию и масштабы распространения коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России выявили 601 случай заболевания. Всего в стране 4149 заболевших коронавирусом.