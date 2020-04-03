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14:09   3 Апреля 2020
Политика

Мишустин: Пик коронавируса пока не пройден

Мишустин: Пик коронавируса пока не пройден

Россия еще не прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что лечебные учреждения должны быть полностью готовы к приему пациентов с COVID-19. Мишустин также не исключил развития событий по самому сложному сценарию. 

Глава российского правительства также призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по ситуации с коронавирусом.

Однако он отметил, что сегодня необходимо принимать решения с учетом специфики региона, а не по какому-либо шаблону. Мишустин призвал учитывать плотность населения, экономическую ситуацию и масштабы распространения коронавирусной инфекции. 

За последние сутки в России выявили 601 случай заболевания. Всего в стране 4149 заболевших коронавирусом.

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Автор: Василий Пименов
#кабмин #мишустин #коронавирус

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