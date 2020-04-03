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14:08   3 Апреля 2020
Общество

В Сети появился тизер хоррора "Поезд в Пусан 2: Полуостров"

В Сети появился тизер хоррора "Поезд в Пусан 2: Полуостров"

Официальный тизер предстоящего фильма ужасов опубликовали на сервисе YouTube. Действие сиквела происходит спустя четыре года после событий первого фильма.

В продолжении центральным персонажем станет солдат по имени Джон Сук, которому удалось спасти свою жизнь после зомби-апокалипсиса, охватившего всю Корею. В поисках хоть какого-то смысла в жизни, главный герой хочет отыскать группу выживших и бороться за будущее. Режиссером картины выступил Ен Сан Хо.

Критики предрекают фильму успех, особенно на фоне разразившейся пандемии COVID-19. Первая часть была впервые представлена на Каннском кинофестивале. Впоследствии фильм стал самым кассовым в Южной Корее за 2016 год. Сюжет ленты разворачивался вокруг скоростного поезда, на котором обнаружили смертельно опасный вирус.

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Автор: Борис Нестеров
#корея #кино #зомби #новинки

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