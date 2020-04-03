Путин поручил Минобороны проработать вопрос об участии призывников в исследованиях

Президент РФ Владимир Путин поручил минобороны до 31 мая проработать вопрос об участии призывников в работе исследовательских и инженерных лабораторий

Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля. Президент РФ поручил российскому министерству обороны проработать вопрос об участии в работе инженерных лабораторий граждан, проходящих военную службу. Реализовать поручение необходимо до конца мая текущего года. Ответственным по данному вопросу назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу.